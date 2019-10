© Copyright : DR

L’Administration publique se fait vieille. Plus d’un fonctionnaire civil sur dix sera à la retraite entre 2019 et 2024. Explications chiffrées.

A l’image de la population, les effectifs de l’Administration publique (personnel civil) se font vieux et une bonne partie (plus que le dixième) sera à la retraite d’ici 2024.

Selon les documents accompagnant le projet de loi des finances 2020 (PLF 2020), d’ici 2024, pas moins de 63.360 fonctionnaires (soit 12,29% comme moyenne globale) partiront en retraite pour avoir atteint l’âge limite.

Ces départs affecteront en premier lieu les départements liés aux secteurs sociaux. Cela va d’abord concerner le ministère de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur avec 40.414 départs à la retraite, soit 14,71 des effectifs actuels. Le ministère de la Santé arrive en deuxième position et ses effectifs vont être dégraissés de 7.010 fonctionnaires (13,10%). Suivent le ministère de la Justice (2.287 postes, soit 11,65%) et celui de l’Economie et des finances avec 2.095 départs (11,14%).

Effectifs des fonctionnaires qui partiront en retraite d'ici 2024.

© Copyright : DR

Il faut souligner que ces mêmes départements comptent le plus d’effectifs vieillissants. En effet, selon le même document, 38,8% du personnel de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur sont âgés de 50 ans et plus. Ce pourcentage atteint 36,3% au département de l’Economie et des finances, 34,3% à la Justice, 32,4% à la Santé et 24,8% au ministère de l’Intérieur.

Au total, les 50 ans et plus au sein de la Fonction publique représentent 33,8%, soit encore 191.269 fonctionnaires sur les 564.549 que compte l’Administration en cette année 2019.

Notons que les fonctionnaires âgés de 25 ans ne représentent qu'un petit 1,7% du total des effectifs.