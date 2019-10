© Copyright : DR

Kiosque360. La recette magique pour s’enrichir et grimper dans l’échelle sociale ne nécessite ni capital, ni ingéniosité ni diplôme. La règle est simple: il suffit de devenir un «acteur associatif» pour gagner le plébiscite de la société et la bénédiction des autorités.

Les dictionnaires de la belle langue arabe définissent le mot «acteur» comme étant la personne qui «effectue des tâches qui ne nécessitent pas de talent comme le labourage, l’aide aux travaux agricoles ou le port de pierres». Dans le dictionnaire de «l’expérience marocaine», le mot «acteur» est donné au professionnel du chantage et de l’escroquerie sévissant sous la bannière de l’action associative.

Le Maroc est victime de cette catégorie d’acteurs associatifs visibles à l’œil nu qui possèdent des talents de désinvolture, d’arrogance et la capacité de verser dans l’allégation et le mensonge, quitte à nier l’évidence. Ces individus sont capables d’infiltrer les établissements publics en usant de leur extraordinaire savoir-faire dans l’escroquerie et le chantage. Ils possèdent une habilité cynique à semer la haine et l’animosité dans le but de gagner de l’argent en se cachant sous le parapluie de l’action associative et des slogans de la société civile.

A Marrakech, la recette magique pour s’enrichir et grimper dans l’échelle sociale ne nécessite ni capital, ni ingéniosité ni diplôme. La règle est simple: il suffit de devenir un acteur associatif pour gagner le plébiscite de la société. Du coup, les portes des préfectures, des tribunaux et des établissements publics s’ouvrent et tous les responsables se plient à ses demandes par crainte de son «action» associative.



Autant dire, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du samedi 12 octobre, que le métier d’acteur associatif ne nécessite ni compétence, ni études, ni formation. Il suffit de créer des associations dont la plupart sont fictives en leur donnant des noms qui vont des droits de l’homme à l’environnement. Le reste se résume à la confection de cartes de visite colorées, à porter une cravate ornée pour se distinguer des autres, à aiguiser la langue pour qu’elle devienne perfide et à réunir quelques pauvres gens en les nommant «adhérents ». Ce faisant tout est prêt pour que l’acteur associatif fasse preuve de son talent en organisant des sit in virtuels et des marches fictives tout en dénonçant sur YouTube les ennemis de la nation et les corrompus.



Du coup, «l’acteur» commence à voir les couleurs de l’argent facile, à grimper l’échelle sociale et à devenir un homme célèbre craint par les juges et les policiers. Un acteur qui œuvre dans le domaine des droits de l’homme n’a pas besoin d’être un juriste invétéré. Il lui suffit d’apprendre quelques phrases stéréotypées pour saisir un microphone et menacer les responsables de la sûreté et de la magistrature. S’il s’est «spécialisé» dans l’environnement, il se comportera comme le sauveur de la planète du trou dans la couche d’ozone et des changements climatiques. Ils sont comme ça les «acteurs associatifs »… Ils ont pour mission le chantage et l’escroquerie. Le pire, c’est que les autorités leur accordent facilement et sans contrôle des cartes blanches pour sévir. Vive «l’acteur» laboureur et porteur de pierres!