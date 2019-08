© Copyright : DR

Le parquet de Meknès a annoncé, ce dimanche 4 août, l’arrestation, ce même jour, d’un 3e individu présumé impliqué dans les actes de banditisme de grand chemin sur la route nationale 4 reliant Fès et Kénitra. Les deux autres présumés complices ont été écroués et déférés devant un juge d’instruction.

Le parquet de Meknès vient d’annoncer l’arrestation, ce dimanche 4 août, d’un 3e individu pour son implication présumée dans les actes de banditisme qui ont visé, dans la nuit du lundi 29 juillet dernier, les usagers de la RN 4 reliant Fès à Kénitra au niveau de la province de Meknès.

La même source atteste que deux autres invidus, présumés auteurs de ces actes et qui ont perturbé le trafic sur cette route, ont été écroués à la prison de Meknès et déférés devant un juge d’instruction pour préparer leur procès.

Encagoulés et entravant la chaussée, les membres de cette bande détroussaient ceux des automobilistes qui avaient eu le malheur de tomber dans leur embuscade.

Aux environs de Fès, ces présumés voleurs avaient dressé des obstacles pour entraver le circulation, faire stopper des véhicules et détrousser les automobilistes.

«Je revenais chez moi à Fès vers 2 heures du matin. Au niveau de la forêt, j’ai été surpris par un obstacle formé de gros cailloux. Un véhicule utilitaire était renversé. Plus loin, un camion était à l’arrêt et, encore plus loin, une voiture était entourée par quatre personnes portant des cagoules», avait déclaré Ahmed à notre correspondant régional. Ahmed est l’un des «rescapés» de cette nuit de l’horreur.

«Heureusement pour moi, les voleurs étaient en train de s’acharner, à l’arme blanche, sur un véhicule. J’en ai profité pour essayer de leur échapper», nous a affirmé pour sa part Khalid, un automobiliste qui était accompagné de son épouse et de ses enfants.