Ce lundi 9 septembre, les musulmans célèbrent Achoura, une fête religieuse qui commémore le jour où Dieu a sauvé Moïse du Pharaon. Mais depuis quelques années au Maroc, cette date rime souvent avec pétards dangereux et pneus brulés. Heureusement que les forces de l’ordre veillent au grain pour maintenir la sécurité et stopper l’importation illégale de pétards.



Dernier exemple en date, la saisie de plus de 150.000 unités de pétards par les éléments de la gendarmerie royale de Safi. En effet, le journal arabophone Al Massae dans son édition du jour, nous apprend que depuis le 1er septembre, plus de 30 personnes ont été interpellées dans la région pour la commercialisation illégale de milliers de pétards et de produits explosifs destinés au divertissement.



Les mis en cause ont été place en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. À Fès, les services de police ont procédé à l’arrestation d’un individu qui avait en sa possession plus de 2000 unités de pétards. Toujours concernant Achoura, Al Massae révèle que les autorités de la ville d’El Jadida ont mené une vaste opération conclue par la saisie de plus de 600 pneus destinés à être incendiés ce lundi soir.