Le Parquet a donné ses instructions fermes à la BNPJ pour mener une enquête judiciaire et déterminer les causes de l'accident ayant fait 6 morts et 14 blessés samedi dernier.

Le procureur du roi près du Tribunal de première instance (TPI) de Tanger a annoncé que, suite à l'accident tragique ayant fait six morts et 14 blessés de différents degrés, dans la collision entre le véhicule qui les transportait et un train de marchandises à un passage à niveau dans la ville de Tanger, le Parquet a donné des instructions fermes à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) pour qu'elle mène une enquête judiciaire afin de déterminer les causes et les circonstances de cet accident, et de vérifier le degré de garantie des conditions de sécurité requises sur les passages à niveau.

A la lumière des résultats de cette enquête, le Parquet déterminera, avec la fermeté requise, les sanctions juridiques devant être prises à l’encontre de quiconque serait responsable de la mort ou des blessures des victimes ou de négligence dans la garantie des conditions de sécurité exigées par la loi dans de telles situations, a précisé le procureur du roi dans un communiqué.

Rappelons que le roi Mohammed VI a ordonné la mise en place d’une commission conjointe entre l’inspection générale de l’administration territoriale et l’inspection générale du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau. Cette commission devra enquêter plus en détail sur les circonstances de l’accident.

La commission mixte ordonnée par le roi sera donc chargée d’une enquête administrative globale. Elle aura également à prendre toutes les mesures légales et administratives qui s’imposent contre tous ceux qui ont fait preuve de négligence.