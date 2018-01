© Copyright : DR

L'accident survenu lundi 29 janvier à Ain Harrouda impliquait un bus de la ligne 800 qui était en route pour le terminus afin de prendre son service. Le chauffeur a été grièvement blessé.

On en sait un peu plus sur l'accident de bus survenu lundi 29 janvier à Ain Harrouda. M’dina Bus a expliqué que l’accident était survenu vers 6h du matin lorsque l’autobus numéro 6065 desservant la ligne 800 a dévié de son chemin et a percuté la façade d’un café, pas encore ouvert à cette heure matinale. Le bus était en route pour le terminus afin de prendre son service, raison pour laquelle il n’y avait aucun passager à bord.

La même source ajoute que le chauffeur a été gravement blessé. Il a perdu connaissance et a été transporté à l'hôpital.

«Les causes et les circonstances de l'accident restent indéterminées pour le moment en attendant de recueillir le témoignage du chauffeur et d'effectuer les analyses techniques du véhicule», a ajouté M’dina Bus.