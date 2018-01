© Copyright : MAP

Le lycée Aouda Saadia de Marrakech a remporté, à Abou Dhabi, le prix "Zayed de l’énergie future" au titre de l’année 2018 dans la catégorie des Écoles secondaires du continent africain.

Le prix a été remis par Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, prince héritier d'Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des Emirats arabes unis, à Fatima Kander, enseignante de l’établissement, lors d’une cérémonie organisée lundi 15 janvier à l’occasion de l’ouverture de la Semaine de la durabilité d'Abou Dhabi (ADSW), en reconnaissance à l’importance du projet présenté pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables au lycée.

Près de 1.500 élèves poursuivent leur scolarité dans cet établissement situé au centre de la médina de Marrakech. L’établissement réservé aux filles s’étend sur une superficie de 5 hectares. Il dispose d’un club environnemental, d'une pépinière, d'un club et d’un puits qui fonctionne selon la technique du goutte-à-goutte.

Dans une déclaration à la MAP, Fatima Kander s’est dite heureuse de cette récompense continentale, relevant que ce prix aidera le lycée dont la construction remonte à 1973 à rationaliser l’utilisation de l’énergie.

Créé en 2008, le prix Zayed de l’énergie future est une récompense internationale initiée par les dirigeants des Émirats arabes unis.

Doté de 4 millions de dollars, il vise à reconnaître et à récompenser l’excellence dans le domaine des énergies renouvelables et de la durabilité dans les catégories de Grande entreprise, Petite et moyenne entreprises, Organisation non gouvernementale/à but non lucratif (ONG/OBNL) et Écoles secondaires (lycées et collèges).