2018. Voici le calendrier des jours fériés au Maroc

A la veille de la fin de l’année, le360 vous dévoile la liste complète des jours fériés au Maroc en 2018. Un total de treize jours fériés qui comprend les fêtes nationales et les fêtes religieuses et un pont de 5 jours en bonus. On découvre.

Voici la liste complète des jours fériés au Maroc

Fêtes nationales Jour de l’an: lundi 1er janvier Manifeste de l’Indépendance: jeudi 11 janvier Fête du travail: mardi 1er mai Fête du Trône: lundi 30 juillet Fête Oued Eddahab: mardi 14 août Révolution du Roi et du peuple: lundi 20 août Fête de la jeunesse: mardi 21 août Anniversaire de la Marche verte: mardi 6 novembre Fête de l’Indépendance: dimanche 18 novembre Fêtes religieuses Aïd El Fitr: vendredi 15 juin Aïd Al Adha: mercredi 22 août 1er Moharram : mardi 11 septembre Aid El Mawlid : mardi 20 novembre

Par Qods Chabaa