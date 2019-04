© Copyright : DR

Accueillant sa première «piscine», étape cruciale de la sélection des futurs étudiants de cette école futuriste et novatrice, Le360 est parti à la découverte de 1337, de son système pédagogique et des candidats qui souhaitent y accéder. Attention, talents.

Après le lancement réussi de son premier campus à Khouribga, qui accueille à ce jour près de 300 jeunes Marocains et originaires de différents pays d'Afrique de l'Ouest, et plus de 5000 admissibles, l’école 1337 poursuit sa vision en inaugurant un second campus dans la petite ville de Ben Guérir, à une quarantaine de kilomètres de Marrakech.

Le360 est accueilli dans ce campus, lancé au début de ce mois d'avril, par Yassir Boux, jeune responsable technique et pédagogique de 1337, et Pepper, un robot intelligent à l'apparence humaine, de couleur blanche et mesurant un mètre cinquante, créé par un des étudiants de cette école.

«Pepper est un robot qui apprend. Pour l’instant il est exclusivement anglophone», explique Yassine Boux.

A une question posée par Le360, «what is 1337?» («Qu’est-ce que 1337?»), Pepper répond immédiatement: «1337 is a coding school based on peer pedagogy that aims to create a generation of highly performant coders» («1337 est une école de codage basée sur la pédagogie Peer, ayant pour but de former une génération de codeurs performants»).

Pepper, le robot intelligent créé par un des étudiants de 1337.

Construit sur une superficie de près de 3 000 mètres carrés, 1337 Ben Guérir est la continuité naturelle du projet qui a été initié à Khouribga, recréant un milieu convivial, novateur et collaboratif.

Pour cela, deux clusters de 600 mètres carrés, zones principales d’apprentissages des candidats et étudiants, équipés de 600 iMac de dernier cri, sont mis à disposition des apprentis codeurs, qui peuvent accéder à cet espace librement, sans aucun horaire précis.

«C’est là tout le but du Peer Learning: tout d’abord aucune contrainte, chacun peut travailler à l’heure qui lui convient. Ensuite, pas de cours académique où l’attention des apprenants baisse très rapidement. Ici, chaque apprenant est également enseignant. Faire-savoir est une bonne méthode pour apprendre», explique Youssir Boux.

Pour accéder à cette école, qui ne demande ni diplôme ni niveau scolaire spécifique, ni n'occasionne aucun frais, les intéressés doivent passer par trois étapes: deux tests évaluant la mémoire et la logique, un déplacement au campus 1337 concerné pour une session de présentation de l’école et enfin le teste dit de «la piscine».

Cette dernière étape est d’une durée d’un mois, au cours de laquelle les candidats baignent dans l’environnement et la philosophie de l’école, et où ils expérimentent la pédagogie Peer, c'est à dire qu'ils apprennent et enseignent les uns aux autres, tout en passant par des évaluations régulières.

«Grâce au Peer learning, le niveau de connaissance des candidats a tendance à s’équilibrer lors de la piscine. Dès leur premier jour, ils apprennent, par la pratique, les soft skills [savoir-être et compétences humaines, Ndlr] et les hard skills [compétences techniques démontrables, Ndlr]. Cela permet notamment un échange du savoir continu entre nos "piscineurs"».

Parmi ces piscineurs, Ali. Originaire de Fès, il s’est réorienté vers le coding après avoir étudié l'économie durant deux années à Fès. «Deux années où j’ai passé plus de temps à broyer du noir et à stresser pour les examens semestriels qu’à apprendre de nouvelles choses».

Pour Yasmina, également candidate, «l’aspect le plus intéressant de la pédagogie mise en place à 1337 c’est de se sentir maître de son apprentissage. Nous apprenons à notre rythme, en travaillant nos projets, ce qui nous permet d’explorer le plus grand nombre de solutions tout en en découvrant de nouvelles».

A 1337, il n’y a ni année scolaire, ni professeurs, ni cours, ni rattrapage. L’école se fonde sur le principe de "gamification": à l’image d’un jeu vidéo, les apprenants atteignent des niveaux d’expérience, réussissent en validant des projets qu’ils mènent eux-mêmes.

Fruit d’un partenariat pédagogique entre le Groupe OCP et 42 Paris, établissement supérieur d’autoformation du groupe 42, 1337 a ouvert ses portes à Khouribga en juillet 2018, et forme désormais près de 300 étudiants venus des quatre coins du royaume et de plusieurs pays d’Afrique.