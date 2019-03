© Copyright : DR

Kiosque360. Les membres de la cellule terroriste de Zaouiat Cheikh, et parmi eux un ancien policier et un ancien soldat, ont été condamnés, jeudi, à des peines allant de 5 à 15 ans de prison ferme.

La cour d’appel de Salé, chargée des affaires de terrorisme, a condamné, jeudi, les 11 membres de la cellule terroriste de Zaouiat Cheikh à un total de 124 ans de prison ferme. Le Paquet avait requis une peine de 184 ans de réclusion, relève le quotidien Al Akhbar dans son numéro du week-end des 30 et 31 mars. La cellule, dont la majorité des éléments ont été appréhendés dans cette localité près de Béni Mellal, comptait parmi ses membres un ancien policier et un ancien soldat.



Ces derniers, qui ont été convaincus de renoncer à leur poste pour de rejoindre la cellule terroriste, ont d’ailleurs écopé d’un total de 19 ans de prison ferme. Il ont été recrutés après des échanges sur Whatsapp, note le journal. D’après le journal, qui rapporte des éléments de l’enquête, les 11 condamnés s'activaient dans la propagande au profit de Daech à travers des campagnes faisant l'apologie des actes barbares de ce groupe terroriste. Et ce, en parallèle à leur adhésion au recrutement et à l'embrigadement de jeunes dans le but de planifier des attaques terroristes portant atteinte à la sécurité et à la stabilité du Royaume.



La cour d’appel de Salé a donc condamné deux membres de la cellule à une peine de 15 ans de prison chacun, deux autres ont écopé, chacun, d’une peine de 14 ans de réclusion ferme et trois autres accusés de 10 ans de prison chacun. L’ancien fonctionnaire de la DGSN a, lui, a été condamné à 13 ans de prison, l’ancien soldat à six ans et deux autres membres de la cellule à 12 ans et 5 ans respectivement. La cellule a été démantelée au cours de l’année 2018, ses membres, dont un avait appris à manipuler les explosifs, avaient planifié d’attaquer des barrages judiciaires de la gendarmerie à Zaouiat Cheikh. Ils visaient également le barrage hydraulique d’Ahmed El Hansali et le parc de Tamda.



Le journal rappelle par ailleurs que dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la DGST a démantelé, jeudi 12 juillet 2018, cette cellule terroriste composée de sept extrémistes partisans de Daech.

La cellule s'activait principalement à Zaouiat Cheikh. Quatre autres éléments terroristes liés à cette cellule ont été arrêtés plus tard. Certains membres de cette cellule étaient en relation avec des éléments de la cellule terroriste partisane de Daech démantelée fin 2017 à Fès lors d’une opération qui avait permis la saisie d'armes à feu, de munitions et de produits chimiques entrant dans la préparation et la fabrication d'explosifs.