© Copyright : DR

Une délégation de douze députés du Parlement de la CEDEAO effectuera une visite officielle à Rabat à partir du 21 mars. Les raisons.

Une délégation de douze députés du Parlement de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) effectuera une visite officielle à Rabat à partir du 21 mars où elle rencontrera notamment les présidents de la Chambre des représentant et de la Chambre des conseillers.

Ce voyage entre dans le cadre de la coopération entre les deux parties au moment où la CEDEAO et le Maroc ajustent un mécanisme d'admission du royaume au sein de ce regroupement économique régional. C'est la CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc) qui est l'initiatrice du voyage de la délégation des députés de la CEDEAO.

"Outre le circuit gouvernemental officiel, la CGEM s'est inscrite dans le cadre de la diplomatie parallèle pour organiser ce voyage visant à consolider les échanges, le dialogue et la coopération entre les Parlements du Maroc et de la CEDEAO", a indiqué à le360 une source parlementaire. Les 12 députés de la CEDEAO sont issus du Sénégal, du Mali, du Niger, du Nigéria, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Ghana et du Libéria.