Le président du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a demandé à être reçu en audience par le Roi Mohammed VI, lors de la première visite qu’il prévoit d’effectuer ce lundi 19 novembre au Maroc. Voici pourquoi.

Premières révélations sur la raison pour laquelle le socialiste Pedro Sanchez, a demandé à être reçu en audience par le roi Mohammed VI, à l’occasion de sa première visite au Maroc depuis sa nomination le 2 juin dernier en tant que nouveau président du gouvernement espagnol, en remplacement de Mariano Rajoy (Parti populaire).

«Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, remerciera demain (lundi 19 novembre: Ndlr) le Roi Mohammed VI et son homologue marocain, Saâd-Eddine El Othman, pour les efforts et l’engagement de leur pays en faveur de la lutte contre l’immigration clandestine et de la garantie que l’Espagne restera leur allié au sein de l’Union européenne», a dévoilé dimanche l’agence «EFE», citant des sources de l'Exécutif espagnol.

Pour précision, Pedro Sanchez a dérogé à une tradition qui faisait que le premier voyage hors Europe d’un nouveau président du gouvernement espagnol soit effectué au Maroc. L’annonce de sa première visite au Maroc a d’ailleurs été faite vendredi à l’issue de sa participation au sommet ibéro-américain d’Antigua (Guatemala).



«Sanchez appréciera le travail accompli par le Maroc pour mettre fin aux mouvements migratoires illégaux, une idée qui a été exprimée depuis son arrivée à la Moncloa et qui a été particulièrement soulignée devant les autres dirigeants de l'Union européenne», rapporte «EFE».

Le volet sécuritaire occupera ainsi une place de choix dans les entretiens prévus demain entre le président du gouvernement espagnol et son homologue marocain, Saâd-Eddine El Othmani. Pedro Sanchez sera d'ailleurs accompagné à Rabat par son ministre de l’Intérieur.

Lors de sa rencontre avec El Othmani, Sanchez "soulignera l'importance qu'il attache aux relations avec le Maroc dans tous les domaines», annonce l’Exécutif espagnol, cité par «EFE».

Le volet financier ne sera évidemment pas en reste, Pedro Sanchez ayant préconisé «une aide accrue au Maroc» auprès de l’Union européenne pen vue de lui permettre d'endiguer le flux migratoire.

Par la même occasion, le chef de l’Exécutif espagnol plaidera auprès des responsables marocains pour que «l’Espagne continuera d’être un allié du Royaume du Maroc».

A cet effet, «il est possible que Pedro Sanchez évoque avec son homologue marocain la prochaine convocation de la réunion bilatérale à haut niveau, qui doit se tenir sous la présidence des deux chefs de gouvernement et qui doit être célébrée cette fois au Maroc».

Après sa visite ce lundi 19 novembre, Pedro Sanchez retournera au Maroc dans trois semaines, car il envisage d'assister, le 10 décembre à Marrakech, à un sommet des Nations Unies sur les migrations.