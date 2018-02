© Copyright : DR

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, est attendu samedi prochain à Oujda où il présidera une rencontre interministérielle consacrée au plan de développement de l'Oriental. Les détails.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'un programme de visites que le chef du gouvernement va effectuer dans les douze régions du pays. El Othmani s'est d'ailleurs déjà rendu à Béni-Mellal, Ouarzazate et Fès.

A Oujda, le chef du gouvernement sera accompagné d'une délégation ministérielle comprenant notamment Mohamed Boussaid, ministre de l'Economie et de finances, Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur, Mohamed Laaraj, ministre de la Culture et de la communication, Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement et du transport ainsi qu'Anas Doukkali et Mohamed Sajid, respectivement ministres de la Santé et du Tourisme.

Une réunion aura lieu à la Wilaya d'Oujda en présence des autorités locales, des élus ainsi que des représentants de la société civile.

La région de l'Oriental, notamment à Oujda et Jerada, connaît des difficultés sur le plan socioéconomique. Ses élus et les ONG se plaignent du chômage des jeunes et de l'insuffisance, l'absence des investissements dans une région affectée par la contrebande.

Le gouvernement est interpellé pour mettre en place, outre les infrastructures, des projets dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme.