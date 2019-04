© Copyright : DR

La ministre québecoise des Relations internationales et de la francophonie, Nadine Girault, effectuera une visite officielle au Maroc à compter du 15 juin, à la tête d'une délégation d'hommes d’affaires de la province canadienne.

Mme Girault qui a fait cette annonce lors d’une soirée marocaine à Montréal, a affirmé que son déplacement dans le Royaume sera l’occasion de promouvoir les liens de coopération bilatérale et de mettre en avant l’importance du Royaume pour le Québec.

La communauté marocaine au Québec se chiffre à plus de 100.000 personnes dont la présence est remarquable dans les domaines de l’économie, de la culture et des arts, a-t-elle souligné, rappelant l’ouverture d’un Bureau de représentation du Québec à Rabat en 2018 couvrant la Mauritanie, la Tunisie et l’Algérie.

La responsable canadienne a en outre mis l'accent sur la participation du Québec, en mars dernier, aux travaux de la conférence des ministres francophones de la Jeunesse et des sports, laquelle participation illustre, selon elle, l’attention toute particulière que la région canadienne accorde à la jeunesse et au Royaume du Maroc.

La ministre a indiqué que son département développe une stratégie ambitieuse pour une présence plus forte dans des marchés étrangers, particulièrement en Afrique francophone.

D'ici la fin du siècle, 40 % de la population mondiale vivra dans le continent africain et 30 % de celle-ci aura moins de 35 ans, a-t-elle précisé.

En Afrique, a-t-elle conclu, "le Royaume du Maroc est un pays important qui se trouve en bonne place dans notre vision du continent".