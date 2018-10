© Copyright : DR

La ministre espagnol de la Justice, Dolores Delgado, est attendue ce lundi au Maroc pour examiner les moyens susceptibles de développer la coopération judiciaire entre les deux pays.

Une séance de travail avec Mohamed Aujjar est prévue demain, mardi, à Rabat en présence des proches collaborateurs des deux ministres.

Le gouvernement de Madrid souhaite renforcer la coopération avec le Maroc dans le domaine de la justice, à l'instar de ce qui se fait entre les services de sécurité des deux pays en matière de lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogue, le terrorisme et la migration clandestine.

Les délégations des deux départements vont échanger leurs points de vue, coopérer en matière de formation de magistrats et établir des relations entre tribunaux.

Le Maroc et l'Espagne sont déjà liés par un accord d'extradition et de transfert de détenus.

Au Maroc, les prisons abritent plus d'une centaine de détenus espagnols, la plupart condamnés pour trafic de drogue et incarcérés à Tanger. Les ressortissants espagnols constituent la plus importante population carcérale parmi les prisonniers étrangers.