© Copyright : Le360 : DR

Une délégation parlementaire marocaine, conduite par le président du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Union européenne, Mohamed Cheikh Biadillah, est attendue le 19 novembre à Bruxelles pour des entretiens sur les moyens de promouvoir les relations stratégiques entre les deux parties.

Ce déplacement qui intervient à l'invitation du président du groupe d'amitié UE-Maroc au Parlement européen, Gilles Pargneux, vise à insuffler une nouvelle dynamique au partenariat privilégié liant les deux institutions législatives, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Pendant sa visite, la délégation marocaine aura des entretiens avec les représentants des groupes actifs au sein du Parlement européen autour des dossiers d'intérêt commun, précise-t-on de même source. Il s'agit notamment des questions de l'agriculture et la pêche maritime, la sécurité et la lutte anti-terroriste, les problématiques en lien avec la migration, les changements climatiques, en plus de la place géostratégique du Royaume jouissant d'une attractivité socio-économique à l'égard des pays de l'UE.

La délégation marocaine sera composée de Nabil Chikhi, chef du groupe du PJD à la Chambre des conseillers, Mbarek Sbai, chef du groupe Haraki, Abdelouhab Lafkih, membre du groupe socialiste, Amal Omari, cheffe du groupe de l'UMT, et Touriya Lahrech, membre du Groupement de la CDT.