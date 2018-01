© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Mohamed El Gherrass, qui a été nommé par le roi Mohammed VI, lundi 24 janvier, au poste de secrétaire d'Etat chargé de la Formation professionnelle, est l’un des jeunes cadres MP qui ont gravi les échelons grâce à leur mérite.

Mohamed El Gherrass nommé ce lundi au poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la Formation professionnelle, est un militant du Mouvement populaire (MP) à qui l’on prête beaucoup de qualités professionnelles.

Ce natif de Kénitra s’est fait particulièrement remarquer dans tous les postes qu’il a occupés auparavant. Lauréat de la 2e promotion de l’Université Al Akhawayn, il a obtenu un master et un doctorat dans une université sud-coréenne.

Avant sa nouvelle nomination, il était secrétaire général par intérim du Ministère de la Jeunesse et des sports, poste qu’il occupait depuis novembre dernier.

Membre du Conseil national du Mouvement populaire, on dit de lui qu’il n’aime pas les polémiques stériles et préfère les débats sereins. On avance également qu’il est un homme de terrain, méticuleux et qui ne laisse rien au hasard. Des qualités qui lui serviront beaucoup dans sa nouvelle mission.

Mohamed El Gherrass, 42 ans, est marié et père de deux enfants.