Les administrations publiques et leurs services externes sont appelés à adopter un nouveau portrait officiel du roi Mohammed VI. Le voici.

Les administrations et établissements publics, en plus de leurs services externes, devront adopter et afficher un nouveau portrait du souverain.

C’est la décision prise par un décret signé Saâd Eddine El Othmani, chef du gouvernement, en date du 23 septembre et entré en vigueur le jour-même. Le même décret stipule que ce portrait du souverain peut être acquis, et de manière exclusive, chez Barid Al Maghrib.

