Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani a affirmé, lundi à Rabat, que le gouvernement dispose d'une vision claire et d'un programme en cours de réalisation visant le développement des zones situées sur la bande frontalière.

En réponse à une question sur "le développement de la bande frontalière", présentée lors de la séance plénière de la Chambre des Représentants consacrée à la politique générale, M. El Othmani a souligné que tenant compte de la spécificité de ces zones et des contraintes auxquelles elles sont exposées les communes frontalières, le gouvernement accorde une importance particulière au développement de ces régions à travers le lancement d'une série de projets de développement, notamment l'approvisionnement en eau potable et en électricité, l'aménagement des pistes rurales et la construction de structures sociales.

Dans ce sens, il a rappelé le programme d'urgence pour la mise à niveau des zones frontalières de la région de l'Oriental 2016-2019 qui concerne la préfecture d'Oujda-Angad et les provinces de Berkane, Figuig et Jerada avec une enveloppe budgétaire de 1.471 millions de dirhams.

Ce programme comprend plusieurs projets de développement visant à faciliter l'accès des citoyens aux services de base, notamment l'approvisionnement en eau potable et en électricité en milieu rural, le désenclavement à travers le renforcement du réseau routier, la promotion du secteur agricole et de l'emploi, outre l'appui des secteurs de santé et du sport.

La majorité des projets inscrits dans le cadre de la première tranche 2016-2017 de ce programme ont été réalisés avec un budget de 871 millions de dirhams, tandis que les projets de la 2e tranche 2018-2019 sont en cours d'exécution, avec une enveloppe budgétaire de 600 millions de dirhams, a-t-il expliqué.

M. El Othmani a, également, souligné le programme régional de réduction des disparités territoriales et sociales dans l'ensemble des communes rurales, des préfectures et des provinces relevant de la région de l’Oriental 2017-2023 avec un budget de 5 milliards de dirhams, qui bénéficiera à toutes les communes frontalières concernées à travers la généralisation de l'accès de la population des douars ciblées à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que le renforcement du réseau routier et des infrastructures d’enseignement et de santé.