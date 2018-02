© Copyright : DR

Le chef de l’Exécutif, Saâd-Eddine El Othmani, sera interpellé lundi 5 février au Parlement, dans le cadre des séances mensuelles relatives à la politique générale du gouvernement.

La Chambre des représentants tiendra, lundi 5 février, une séance plénière consacrée à la politique générale du gouvernement.

Le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani répondra aux questions orales des députés sur la politique générale de l’Exécutif. Et ce en application des dispositions de l'article 100 de la Constitution et conformément aux articles 278 et 283 du Règlement intérieur de la Chambre.

Cette séance débutera à 15h30, indique un communiqué de la Chambre.

Pourvu que les honorables députés répondent à l’appel, comme cela n’a pas été le cas pour le projet de loi relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes, où ils ont brillé par leur absence. Ce qui a fait dire à nombre d’observateurs et aux citoyens lambda que Habib El Malki et Hakim Benchamass, présidents des deux chambres, ont du pain sur la planche pour combattre le fléau de l'absentéisme des députés, pourtant largement rémunérés.