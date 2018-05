© Copyright : DR

Le Maroc célèbre, ce jeudi 24, mai la Journée mondiale de l'Afrique en organisant diverses activités dont l'une sera présidée à la Chambre des représentants par Habib El Malki en présence de membres du gouvernement ainsi que des ambassadeurs de pays africains accrédités à Rabat.

«Cela sera une occasion de rappeler les grands défis auxquels l'Afrique est confrontée en matière notamment de développement, de migration et de stabilité politique», a déclaré à le360 le président de la Chambre des représentants, soulignant par ailleurs que cette journée est «une sorte de reconnaissance de l'Afrique par l'ONU ainsi que de son poids et son rôle au sein de la communauté internationale».

Habib El Malki a salué cette célébration qui constitue, a-t-il affirmé, «un devoir de mémoire pour les nouvelles générations africaines car c'est l'occasion de rappeler les valeurs qui ont été la base de la création de la première organisation panafricaine. Et c'est ainsi que l'unité et de la solidarité sont les principaux vecteurs de la diplomatie au niveau d'un grand nombre de pays africains».

Les liens solides du Maroc avec l'Afrique, a affirmé Habib El Malki, ne sont plus à démontrer tant les relations sont ancrées dans l'histoire commune des deux parties.

«Aujourd'hui, cette célébration consacre la naissance d'une nouvelle diplomatie parlementaire tournée vers l'Afrique notamment depuis l'adhésion du parlement marocain au parlement panafricain en mars dernier», a-t-il poursuivi. Cet événement coïncide avec le 55e anniversaire de la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue Union africaine (UA).

La cérémonie connaîtra la participation de plusieurs personnalités du continent, dont des ministres et des ambassadeurs de pays africains accrédités au Maroc, des membres du bureau et des présidents des groupes et des commissions parlementaires à la Chambre des représentants, outre des membres de la section parlementaire marocaine à l'Union parlementaire africaine et au parlement panafricain.

D'autre part, le ministère marocain des Affaires étrangères organise au siège de la Bibliothèque nationale à Rabat une cérémonie similaire en présence d'éminentes personnalités du monde politique et de la culture. Le programme comporte notamment une exposition de photos ainsi que la projection d'un documentaire intitulé «Choix stratégique du Maroc pour son ancrage africain».