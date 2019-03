© Copyright : DR

«Argan Al Oukhoua», «l’arganier de la fraternité» est un arbrisseau qui sera offert au souverain pontife ce dimanche 31 mars. Un don symbolique des jeunes membres de l’association «Marocains Pluriels».

A l’occasion de la venue du pape François, en visite officielle dans le royaume, ces samedi 30 et dimanche 31 mars 2019, l’association «Marocains Pluriels» et ses «Juniors» remettront au souverain pontife «l’Arganier de la Fraternité», soit «Argan El Oukhoua», au stade omnisports de Rabat.

Dans un texte écrit à cette occasion, envoyé par l’archevêché de Rabat au souverain pontife afin d’expliquer la portée symbolique de ce geste, Marocains Pluriels, association portée par Ahmed Ghayat, explique au pape François que sa venue au Maroc est «un signal fort: voir réunis le Commandeur des Croyants et le Pape, est pour notre Nation -et pour le Monde- un symbole!».

Marocains Pluriels, qui œuvre sans relâche depuis de nombreuses années à prôner des valeurs de tolérance et d’ouverture, explique également dans ce courrier destiné au souverain pontife que «dans un contexte mondial où trop souvent la haine, le rejet de l’Autre, la violence prennent le pas sur la Paix, l’Amour d’autrui et le Partage, la jeunesse Marocaine tente farouchement de préserver ses valeurs ancestrales d’ouverture, de dialogue et de tolérance».

© Copyright : DR

«Un geste hautement fraternel», explique l’association Marocains Pluriels, laquelle, avec sa section Juniors, se déploie régulièrement et très concrètement sur le terrain. Ses membres, accompagnés de compatriotes Marocains de confession juive et de la communauté Chrétienne, des «Marocains de cœur», selon les termes de Marocains Pluriels, vivant dans le royaume, œuvrent «à faire émerger la jeunesse et faire prospérer le «Vivre-Ensemble», à travers un certain nombre de manifestations: le Ftour Pluriel, le Café Politis, l’évènement Les Gens du Livre, le Fraterni’Thé.

Ils ont ainsi «voulu marquer d’un geste hautement fraternel cette visite du Pape François».

L’arganier est un arbre qui ne pousse qu’au Maroc, et plus particulièrement dans la région d’Essaouira, «Ville de la Diversité par excellence» pour Marocains Pluriels, qui explique également dans ce texte que cet arbre symbolise «au plus haut point la Vie, la Paix, l’Avenir».

Cet arbrisseau «offert au Pape François sera le signe de la volonté de la Jeunesse Marocaine d’ancrer ses pas dans ceux que trace Sa Majesté le Roi Mohammed VI», conclut l’association.