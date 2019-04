© Copyright : DR

Une source officielle au ministère qatari des Affaires étrangères salue la teneur du discours prononcé par le roi Mohammed VI lors de la visite du pape François au Maroc, ainsi que "l'Appel d'Al-Qods" paraphé à cette occasion.

"Le Qatar se félicite du discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la visite du Pape au Maroc, dans lequel SM le Roi a souligné l’impératif de l'éducation religieuse dans la lutte contre l’extrémisme en insistant sur la préservation du patrimoine commun liant les religions monothéistes", indique cette source officielle, dans une déclaration à QNA, l'agence de presse officielle du Qatar.

Cette même source souligne que Doha salue hautement "l'Appel d'Al-Qods" récemment signé à Rabat par le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine et le Pape François, et appelle à sa mise en oeuvre à travers le recouvrement et la préservation des droits historiques, juridiques et religieux des Palestiniens, ttant musulmans que chrétiens, dans la ville sainte.

Il a, par ailleurs, rappelé que le Maroc et le Qatar sont liés par des relations de fraternité et des visions communes, ajoutant que ces deux pays frères visent à créer un meilleur avenir pour leurs peuples ainsi que pour les peuples des pays arabes.