Kiosque360. La visite au Maroc du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a consolidé l’axe Rabat-Madrid, balisant la voie au déplacement dans le royaume du roi espagnol, Felipe VI. Les secrets d’une courte mais fructueuse visite.

Les relations entre le Maroc et son voisin ibérique, l’Espagne, sont au beau fixe. En effet, la visite dans le royaume du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a permis au deux pays d’aborder de nombreux dossiers concernant la coopération bilatérale entre Rabat et Madrid.

Le quotidien Akhbar Al Yaoum rapporte, dans son édition de ce jeudi 22 novembre, que le président du gouvernement espagnol a abordé avec le souverain marocain, lors de l’audience royale que lui a accordée le roi Mohammed VI, la visite au Maroc du roi d’Espagne, Felipe VI, visite qui a été reportée à plusieurs reprises. Le deuxième point, abordé lors de ce déplacement de Sanchez à Rabat, a traité de la question de l’immigration, de la lutte contre ce fléau et le trafic en tout genre, tandis que le troisième point a porté sur l’organisation, dès l’année prochaine, de réunions et de forums de haut niveau entre les deux pays voisins.

Le projet d’une troisième interconnexion électrique entre le Maroc et l’Espagne a également été au menu des réunions du président du gouvernement espagnol avec les responsables marocains. De même, les bourses des étudiants marocains en Espagne ont été au centre des discussions entre les deux parties. Dans ce cadre, un don espagnol a été proposé pour revoir à la hausse la bourse octroyée aux étudiants marocains qui, dans la péninsule ibérique, sont plus de 4.000 à poursuivre leurs études dans les universités et les instituts supérieurs espagnols.

Enfin, les deux parties ont abordé le projet de l’organisation commune d’une coupe de monde de football en 2030. Par ailleurs, ajoutent les sources du quotidien, le président du gouvernement espagnol, qui était accompagné d’une importante délégation composée de plusieurs membres du gouvernement de Madrid et d’autres hauts responsables, s’est engagé à défendre le Maroc auprès de l’Union européenne, notamment concernant le dossier des accords entre les deux partenaires.