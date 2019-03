© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités marocaines déploieront tous les moyens pour assurer la sécurité et la mobilité du Pape François, qui se rendra au Maroc le week-end prochain. Les mesures de sécurité ont été renforcées et d’autres mesures organisationnelles ont été prises pour réussir la visite papale.

A événement exceptionnel, mesures sécuritaires et organisationnelles exceptionnelles. En effet, les autorités marocaines sont à pied-œuvre pour mettre en place un dispositif sécuritaire renforcé et une organisation solide pour bien assurer la sécurité du Pape François et sa mobilité durant son séjour dans le royaume. Selon le quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition de ce mardi 26 mars, la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) a mis au point un plan sécuritaire à la hauteur de l’événement. Ainsi, les effectifs ont été renforcés, des agents d’autres villes ayant été affectés à la capitale administrative, et des réunions se tiennent pour mettre en place toutes les mesures nécessaires, indiquent les sources du quotidien. Et de préciser que des mesures organisationnelles ont été également prises au niveau des régions afin de faciliter le déplacement des citoyennes et des citoyens désirant accueillir le Pape François à Rabat. A ce propos, une parfaite coordination sera assurée entre les différents intervenants au niveau des préfectures et des provinces.

Les mêmes dispositifs seront mis en en place pour permettre aux pasteurs et autres fidèles et responsables des églises catholiques au Maroc de rencontrer le souverain pontife à Rabat. En plus de ces dispositifs, les autorités compétentes marocaines ont également mis en place toutes les mesures sécuritaires et organisationnelles pour assurer le bon déroulement de la visite du Pape à un centre de services sociaux dans la ville de Témara, la rencontre des religieux du conseil des églises à la cathédrale Saint-pierre de Rabat et toutes les autres activités au menu de la visite papale.

Lors de son séjour dans le royaume, le souverain pontife rencontrera des responsables marocains, des personnalités civiles et diplomatiques et prononcera un discours sur l’esplanade de la Mosquée Hassan II à Rabat. De même, il se recueillera au Mausolée Mohammed V et visitera l’Institut Mohammed VI de formation des imams, des morchidine et morchidate. Le séjour du Pape au Maroc sera entamé par une cérémonie d’accueil qui lui sera réservée par le Roi Mohammed VI au Palais royal de Rabat, avant un entretien avec le souverain.