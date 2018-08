© Copyright : Le360

Maître Mohamed Ziane, avocat d'une partie des détenus impliqués dans les événements d'Al Hoceima, a salué la récente grâce royale ayant profité à 188 personnes. Pour lui, le gouvernement n'a pas les compétences d'aller jusqu'au bout de son mandat.

Considéré comme le trublion en chef dans cette affaire, Mohamed Ziane a répondu à Mustapha Ramid qui dément être responsable de l’arrestation d'une partie des détenus d'Al Hoceima lorsqu'il était ministre de la justice.

«Je félicite Mustapha Ramid pour sa version et pour son explication du fait qu'aucun détenu n'est séparatiste», a déclaré Ziane en soulignant qu'il partage beaucoup de valeurs avec l'avocat et confrère Mustapha Ramid, «un de ceux qui ont contribué à la promotion et à la réforme de la justice».

L'avocat Ziane a par ailleurs évoqué le développement de la ville d'Al Hoceima. Pour lui, deux urgences s'imposent: relier la ville à Fès et accélérer la construction de l'hôpital d'Imzourren. Il a également formulé des critiques virulentes à l'encontre du gouvernement de Saâd-Eddine El Othmani. Pour lui, cet Exécutif a souffert d'une conjoncture, nationale et internationale, défavorable. Et il n'a nullement les capacités et les compétences d'aller jusqu'à 2021, soit la date prévue des prochaines élections législatives.