© Copyright : DR

Kiosque360. Khalid El Keylani a travaillé au Maroc de 1993 à 2000, en tant que correspondant du journal Cairote Al Ahram, puis de la télévision publique égyptienne. Voici comment il a réussi à interviewer, en 1997, feu le roi Hassan II.

A l'issue de ses études en psychologie pénale et en droit, ce qui lui a valu de porter la robe d’avocat pendant un certain temps, Khalid El Keylani, qui avait pour idole son compatriote Mohamed Hassenain El Haykel, s’est lancé sur les traces du sphinx, pour exercer le métier de journaliste. Après plusieurs années passées au sein de la rédaction cairote du plus grand journal égyptien de l’époque, Al Ahram (les pyramides), il est affecté en 1993 comme chef de son bureau à Rabat, où il deviendra également le correspondant de deux autres journaux arabes: El Majalla et Charq-el-Awsat.

Mais selon le quotidien Al Akhbar de ce 1er mai, c’est en sa qualité de nouveau correspondant de la télévision publique égyptienne que Khalid El Keylani sera le premier et unique journaliste égyptien à réaliser, le 29 septembre 1997, une interview télévisée avec feu le roi Hassan II. Une «prouesse», selon lui, car il lui a fallu passer «par de nombreux obstacles» et faire preuve de grande patience, avant d’être finalement reçu par Hassan II au palais royal de Rabat.

Ainsi, après avoir présenté sa demande d’autorisation pour interviewer le monarque, le journaliste égyptien s’est vu répondre par le protocole royal qu’il devait accompagner sa demande du questionnaire sur la base duquel il comptait réaliser son entretien. Prétextant qu’il tenait à improviser ses questions, El Keylani a été ensuite convoqué, selon Al Akhbar, par l’ancien ministre de l’Intérieur, feu Driss El Basri, qui lui a demandé de lui donner une idée générale ainsi que les différentes thématiques des questions qu’il comptait poser à Hassan II. Finalement, après moult conciliabules, un compromis fut trouvé: le journaliste égyptien se présentera à l’interview, qui sera enregistrée mais non diffusée en direct, après avoir envoyé au préalable la mouture finale de son questionnaire écrit.

El Keylani raconte aussi que cette même procédure lui a été imposée lors d’une demande adressée à feu l’émir Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, des Emirats arabes unis. Seul un questionnaire écrit d’avance en bonne et due forme lui a servi de sésame pour interviewer Cheikh Zayed à la télévision. D’ailleurs, Khalid El Keylani a réalisé dans sa carrière un total de 81 interviews de chefs d’Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères de nombreux pays.

Mais, tout en détenant le record du premier et unique journaliste égyptien à avoir interviewé Hassan II, El Keylani s'est aussi distingué par la suite en passant, durant la journée du 26 juillet 1999, plus de 5 heures d'affilée à l’antenne de la TV égyptienne pour commenter en direct les immenses funérailles du roi défunt.

Pour l’anecdote, et après avoir quitté le Maroc en 2000 en vue de continuer à travailler au Caire, El Keylani, tout en niant avoir reçu beaucoup de «privilèges» durant ses sept années passées au Maroc, a demandé l’ouverture d’une enquête à Rabat pour identifier ceux qui auraient empoché à son insu les «enveloppes» qui lui étaient destinées.