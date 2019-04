© Copyright : DR

Une centaine de personnes ont assisté à une journée portes ouvertes à la mosquée Al Hidaya à Séville, mardi 23 avril, en réponse aux propos du chef de Vox, Santiago Abascal, qui s’est interrogé sur le travail dans les lieux du culte musulman.

Une belle et éloquente manière que celle qu’on choisie les responsables de la mosquée Al Hidaya pour répondre aux propos racistes de Santiago Abascal, chef de file du parti Vox, qui s’était interrogé sur le travail des mosquées après l’arrestation, au Maroc, du fils d’un imam pour terrorisme.

«Qu’est-ce que les mosquées enseignent à Séville afin que le fils de l'imam ait l'intention d'un massacre durant la Semaine sainte?», avait déclaré Santiago Abascal.

A travers ses réseaux sociaux officiels, cette mosquée de Séville a répondu que «certains demandent ce que nous enseignons dans nos mosquées, soyez les bienvenus», et ce, à l’intention de tout le monde avec l’organisation d’une journée portes ouvertes

«Nous vous attendons armés de sourires et d'un bon thé», ont ajouté les responsables de ce lieu de culte.

Selon les médias espagnols, entre 19h00 à 21h30, une centaine de personnes, des non-musulmans pour la plupart, ont afflué vers cette mosquée.

Les visiteurs ont eu droit à toutes les explications demandées et, à la fin, ont pu assister à la prière du «Moghrib».

Santiago Abascal ne rate aucune occasion pour s’attaquer aux Marocains. Après son étrange appel pour la construction d’un «mur en béton» entre le Maroc et ses villes occupées de Sebta et Mellila, il a chargé les imams et les mosquées accusés de fabriquer des «terroristes».