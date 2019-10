Vidéo. Vers un accord de partenariat consolidé entre les mairies de Pékin et de Rabat

Rabat et Pékin, capitales du Royaume du Maroc et de la République populaire de Chine, ont décidé de hausser le niveau de leur coopération dans divers domaines liés à l'urbanisme, à l'environnement et à la formation des cadres. Explications.

"Nous allons développer la coopération entre les deux capitales", a annoncé Lie Weij, président du Comité permanent du Congrès municipal de Pékin (le Parlement de la capitale chinoise), alors qu'il se trouve actuellement en visite au Maroc, à la tête d'une délégation de dirigeants de cette mégalopole. "Une délégation de la mairie de Rabat se rendra prochainement à Pékin dans le cadre d'un stage de formation", a pour sa part affirmé le maire de Rabat, Mohamed Sadiki, issu du Parti de la Justice et du Développement (PJD). Lie Weij a été reçu hier, mercredi 23 octobre, à la municipalité de Rabat. La délégation chinoise qu’il conduit se trouve dans la capitale du Royaume dans le cadre de la 4e édition de AFRICA IT EXPO, un évènement lié au secteur des nouvelles technologies de l'information.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini