Le retard pris dans la désignation d'un nouvel envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara serait motivé par le fait que le Conseil de sécurité est préoccupé par d'autres priorités et crises internationales plus graves, a estimé le politologue Zakaria Abou Dahab. Interview.

Dans un entretien avec Le360, ce spécialiste du droit international a livré deux options auxquelles pourrait recourir le Conseil de sécurité pour sortir de cette impasse.

Primo, l'option de la publication d'un rapport et l'adoption d'une résolution onusienne sur la base de la fin de mandat de Horst Köhler, ex-Envoyé du SG de l’ONU pour le Sahara, et du chef de la MINURSO.

L'autre option possible serait de reporter l'adoption d'une résolution à une date ultérieure. "Toutes les hypothèses sont possibles sachant que les priorités actuelles des puissances occidentales sont les crises se rapportant à l'Iran, la Chine, l'Afghanistan, Israël...", a expliqué Zakaria Abou Dahab.

Il a par ailleurs mis en exergue les défaites et les échecs subis ces derniers mois par le Polisario notamment en Afrique et en Amérique latine avec des pays qui ont exprimé leur soutien à l'intégrité territoriale du royaume comme le Brésil, le Chili et le Japon.