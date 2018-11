© Copyright : le360

Le président français, arrivé jeudi en milieu de journée à l'aéroport Ibn battouta, a été accueilli par le roi Mohammed VI. Après la cérémonie d'accueil, les deux chefs d'Etat se sont rendus à la gare de Tanger pour le lancement officiel de la LGV.

Le président français est arrivé, jeudi après-midi à Tanger, où il a été accueilli par le souverain. Il été salué par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, les Conseillers du roi, Fouad Ali El Himma et André Azoulay, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération international, Nasser Bourita, et le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaaboun.

Emmanuel Macron a été également salué par l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le président du Conseil de la région, les élus et les représentants des autorités civiles et militaires de la wilaya.