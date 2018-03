Vidéo. Sahara: Sarkozy invite l'Algérie et le Maroc à "dialoguer" pour régler le conflit

L'ancien président français, Nicolas Sarkozy, a appelé l'Algérie et le Maroc à s'asseoir autour d'une table pour trouver "des solutions adéquates", qualifiant de "crédible et sérieux" le plan d'autonomie présenté par le Maroc pour solder le conflit plus que quarantenaire autour du Sahara marocain.