Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, vient de publier son rapport sur le Sahara, en attendant que le Conseil de sécurité adopte une résolution à ce sujet. Le Professeur Mustapha Sehimi analyse la situation.

Selon le politologue, Mustapha Sehimi, Antonio Guterres a appelé les parties impliquées dans le conflit à oeuvrer et à renforcer les efforts pour régler cette question au sujet de laquelle le responsable onusien a estimé qu'une «solution est possible».

«M. Guterres dit qu'il faut conforter cet élan», a observé le politologue.

Le secrétaire général de l'ONU a relevé «les mesures répressives» exercées par le polisario dans les camps de Tindouf et appelé au recensement de la population des camps de Lahmada, sans oublier les agissements illégaux des séparatistes qui entravent la circulation des personnes et des biens au niveau de Guerguarat, zone frontalière du Maroc et de la Mauritanie.

Les explications du Professeur Mustapha Sehimi.