Le ministre turque des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, a réaffirmé jeudi le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc. Détails.

Au terme d'une longue entrevue qu'il a eue ce jeudi à Rabat avec son homologue marocain, le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Çavuşoğlu, a affirmé, lors d'un point de presse, que la position de son pays à l'égard du sahara marocain "reste inchangée".

Et d'ajouter que l'Etat et le gouvernement turcs "n'ont rien avoir avec la visite" en Turquie de la séparatiste, l'icône de la trahison, Aminatou Haidar.

Répondant à l'appel du Maroc à la Turquie pour trouver une solution au déficit commercial marocain à travers l'accord de libre échange, le ministre turc a exprimé la volonté de son pays "d'examiner les moyens de rééquilibrer la balance commerciale avec le Maroc".

Mevlüt Çavuşoğlu a annoncé à cet égard une visite prochaine à Rabat d'une délégation commerciale turque pour examiner ce différend.

Pour sa part, Nasser Bourita a affirmé avoir évoqué cette question avec son homologue turc. "Nous avons examiné comment développer ce partenariat lors d'un entretien clair", a-t-il déclaré, ajoutant que "toutes nos rencontres s'inscrivent dans le cadre du partenariat positif et multidimensionnel".

"Nous avons examiné aussi comment surmonter quelques obstacles en particulier commerciaux qui créent des problèmes au niveau de notre partenariat". Et de conclure que les entretiens ont porté sur "des sujets régionaux d'intérêt commun" et ce dans "le cadre de la consultation et de l'évaluation commune relatives à l'Afrique du Nord".