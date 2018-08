© Copyright : Le360

La retraite des parlementaires continue de susciter la polémique. L’examen du projet ayant été reporté sine die, les politiques s’expriment sur le sujet, avançant chacun ses arguments. Le chef du groupe parlementaire du MP, Mohamed Moubdie, exprime au micro de le360 la position de son parti.

Le Mouvement populaire (MP) souhaite que la majorité et l'opposition parviennent à un consensus sur la proposition de loi instaurant un nouveau régime de pensions en faveur des députés retraités.

Ce projet, a rappelé Mohamed Moubdie, chef du groupe parlementaire du parti de l'Epi, fixe l’âge de la retraite à 65 ans et non juste après la perte du statut de parlementaire, la baisse de la pension mensuelle de 1000 à 700 dirhams pour chaque année législative et le maintien des frais de cotisation à leur niveau actuel, sans pour autant engager de nouvelles ressources du budget de l’Etat.

Moubdie a appelé majorité et opposition à éviter la surenchère sur ce dossier dont l'examen a été reporté sine die.