Réagissant à l'adoption de la résolution 2494 par le Conseil de sécurité, Nasser Bourita, ministre des AE, a souligné que l'instance décisive de l'ONU a réaffirmé le bien-fondé du plan d'autonomie proposé par le Maroc comme étant une alternative crédible et sérieuse au conflit du Sahara.

Cette résolution, selon le ministre des Affaires étrangères, comporte plusieurs particularités positives comme la prolongation du mandat de la Minurso de six à douze mois, la poursuite des tables rondes après Genève 1 et 2 comme "unique et seul cadre des pourparlers" sur le Sahara marocain.

"Il n'y a pas d'autre cadre que celui-ci pour trouver une solution à ce dossier", a affirmé Nasser Bourita qui s'exprimait devant un groupe de journalistes au lendemain de l'adoption de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité.

"L'Algérie est appelée à jouer un rôle pour mettre fin à cette question", a encore indiqué le ministre, soulignant que l'ONU salue les efforts du Maroc pour trouver un règlement à ce problème.