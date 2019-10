© Copyright : le360

La région de Tanger-Al Hoceima-Tétouan sera dorénavant dirigée par Fatima El Hassani qui succède à son camarade PAMiste Ilyas El Omari. Voici qui fera quoi au sein du nouveau conseil.

Selon nos sources, une nouvelle équipe dirigeante présidera aux destinées de la région de Tanger-Al Hoceima-Tétouan. En plus de la nouvelle présidente, Fatima El Hassani, le bureau du conseil comprend huit vice-présidents issus de diverses formations politiques.

Ainsi, le PJDiste Saïd Khaïroune hérite du poste de premier vice-président, lui qui était censé se porter candidat au nom du parti islamiste avant de se rétracter.

Au poste de 2e vice-président, on retrouve Mohamed Ramli de l’Istiqlal, suivi de Mohamed Bouhriz (RNI), Abdeslam El Khabbaz (PAM), Nabil Chlih (PJD et patron de la section régionale de ce parti). L’USFP est représenté au sein de la direction par Mohamed Alami (6e vice-président), juste avant Rafiaa Mansouri (PI) et Salwa Demnati (RNI).

Rappelons que Fatima El Hassani, ex-journaliste de l’agence MAP, a été élue, ce lundi 28 octobre, à la présidence de la région de Tanger-Al Hoceima-Tétouan. Elle succède à ce poste à Ilyas El Omari, ancien SG du PAM.