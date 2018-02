© Copyright : Dr

Le Chef de l'Exécutif, Saâd-Eddine El Othmani a déclaré lundi 5 février, peu avant son grand oral devant la Chambre des représentants, que la réforme de l'éducation nationale et de la formation professionnelle constituait une des principales priorités du gouvernement.

"C'est une importante réforme", a déclaré le Chef du gouvernement invité à se prononcer sur ce thème inscrit à l'ordre du jour de la session mensuelle sur la politique générale de l'Exécutif.

"Nous avons", a-t-il souligné, "une vision stratégique allant jusqu'en 2030, celle qu'a élaborée le Conseil supérieur de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche scientifique".

"Cette stratégie est le fruit d'un débat auquel ont participé plusieurs acteurs au niveau régional et national", a-t-il affirmé ajoutant que cette stratégie "repose sur des bases solides, telles que l'offre d'une école et d'un enseignement de qualité, l'obligation de la scolarité à partir de 4 ans jusqu'au cycle du collège, le désengorgement des classes, l'amélioration pédagogique, la consolidation du rôle de l'enseignant et la vulgarisation de la formation professionnelle".