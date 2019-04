© Copyright : Le360

Le gouvernement a assuré mardi que les marchés nationaux seront suffisamment approvisionnés en divers produits de consommation durant le mois sacré du ramadan qui débute en principe le 7 mai 2019.

"Nos actions sur le terrain visent à assurer un bon approvisionnement en produits alimentaires, la lutte contre les hausses illégales des prix et les spéculateurs ainsi que la sécurité sanitaire des aliments", a déclaré le ministre délégué à l'Intérieur, Noureddine Boutayeb, lors d'une rencontre à laquelle ont participé les ministres de l'Agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'investissement et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, le ministre de la Santé, Anas Doukkali, et le ministre délégué aux Affaires générales, Lahcen Daoudi.

Aziz Akhannouch a indiqué à cette occasion que toutes les mesures ont été prises pour que les marchés soient abondamment alimentés et contrôlés notant par exemple que les prix des pommes de terre, de la tomate, des pois chiches et des lentilles sont abordables puisqu'ils ont baissé, tous, d'environ 30%.

Quant à la sardine, poisson très prisé pendant le mois de ramadan, il a espéré que les professionnels de la pêche puissent livrer les quantités suffisantes sur les marchés nationaux.

"Il faut faire montre de patience lors des trois premiers jours du ramadan, les choses vont se stabiliser par la suite", a-t-il souligné.

Les détails en images: