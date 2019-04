Vidéo. Raid aérien maroco-américain contre le repaire d’une organisation terroriste

© Copyright : Le360

Dans le cadre des manoeuvres African Lion 2019, une simulation de raid aérien contre les locaux d’une organisation terroriste a été organisée par les Forces Armées Royales et les armées US et britannique, hier mardi 2 avril au soir dans la localité de Tifnit, dans la province de Chtouka Ait Baha.

Le major Adrian Rankine Galloway, membre des US Marines en Europe et en Afrique, affirme dans une déclaration devant Le360, que la réussite de cette simulation est le fruit d'exercices conjoints qui ont duré deux semaines. Ce gradé ajoute que l’exercice a impliqué des unités marocaines prenant d’assaut un local où s’est repliée une organisation terroriste et d’où elle préparait ses attentats. Manoeuvres militaires Maroc-USA: ce qu'il faut savoir sur l'African Lion 2019 Le commandant britannique Thomas Jetty déclare de son côté que ces exercices, axés sur les compétences médicales, informatiques et de combats dans les espaces urbains comprenant des édifices, ainsi que les compétences de tir, étaient d’une grande importance. Ce qui permet de donner une idée précise sur le degré de coordination entre les trois parties, américaine, britannique et marocaine. Vidéo-diapo. African Lion 2019. Ben Guerir: quand F16 marocains et américains se tutoient Rappelons que ces manœuvres militaires se tiennent chaque année dans le Sud du Maroc. Elles sont conjointement organisées par le commandement de l’armée américaine en Afrique et les Forces Armées Royales.

Par Mohand Oubarka