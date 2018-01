© Copyright : Le360

Saïd Amzazi a pris officiellement, ce mardi 23 janvier, ses fonctions à la tête du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sa première déclaration au micro de le360.

Nommé hier, lundi 22 janvier, par le roi Mohammed VI au poste de ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi s’est dit conscient des défis qui l’attendent.

Il a d’abord tenu à nous faire part de son sentiment concernant sa nouvelle nomination: «Je suis très heureux de la confiance royale et de ma désignation à la tête d’un secteur vital».

«Beaucoup de défis nous attentent, mais grâce à l’implication de tous les intervenants et aux efforts de tous, en coordination avec les enseignants et les parents d’élèves, nous pourrons hisser l’école et l’université marocaines au niveau escompté», a assuré Saïd Amzazi.