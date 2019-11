© Copyright : Le360

Dans un entretien exclusif pour Le360, à Tanger, le président du Sénégal, Macky Sall, a réaffirmé le soutien indéfectible de son pays au Sahara marocain et à l'intégrité territoriale du royaume. Détails.

Lors de cette entretien, le chef de l'Etat sénégalais a déclaré que ce "soutien" constitue "une évidence, et un sujet réglé depuis longtemps". "Donc, a-t-il tenu à préciser, on n'a pas besoin de revenir, tellement nos positions sont claires sur cette question".

Rappelons que Macky Sall a participé hier, mercredi 13 novembre, à un forum international où il a reçu le 12e Grand prix des MEDays, un évènement organisé dans la ville du Détroit depuis hier, jusqu'au 16 novembre prochain par le think tank l'Institut Amadeus.

Le président sénégalais s'est dit heureux d'avoir obtenu cette distinction. "C'est avec joie et bonheur, a affirmé Macky Sall, que j'ai reçu ce prix 2019 de l'Institut Amadeus à l'occasion de ces MEDays". Et d'ajouter qu'il s'agit là d'une continuité dans "les excellentes relations qui existent entre le Maroc et le Sénégal".

Le président sénégalais a, par la même occasion, salué les réformes audacieuses entreprises par le Souverain: "grâce à tout ce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a entrepris comme transformation, le Maroc a complètement changé de visage, c'est un pays moderne, ouvert et inclusif".

Macky Sall a par ailleurs souhaité que la confiance reprenne ses droits dans un monde trouble. "Il faut, a-il expliqué, redonner confiance aux populations, c'est aussi l'occasion d'instaurer le dialogue, pour que justement le manque de confiance n'aboutisse pas à des situations de subversions qui peuvent entrainer la déstabilisation et mener les pays comme on le voit malheureusement de plus en plus vers le chaos et l'inconnu."