Le Pape François a exprimé, jeudi, sa reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour Son invitation bienveillante d’effectuer une visite au Maroc.

Dans une vidéo diffusée par la chaîne du Vatican (Vatican News) à la veille de la visite que le Souverain pontife effectuera dans le Royaume ces 30 et 31 mars, le Pape François a affirmé qu’il viendra, sur les pas de son prédécesseur le Pape Jean-Paul II, «comme un pèlerin de la paix et de la fraternité dans un monde qui a grandement besoin de ces valeurs».

Voici la traduction intégrale du message lu par le Pape François:

«Cher peuple du Royaume du Maroc

Assalamou Alaykoum

J’effectuerai prochainement une visite dans votre cher pays durant deux jours. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion qu’Il m’a offerte. Je suis reconnaissant à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son invitation bienveillante et aux autorités marocaines pour leur coopération généreuse.

Sur les pas de mon prédécesseur le Pape Jean Paul II, je viendrai comme un pèlerin de la paix et de la fraternité dans un monde qui a grandement besoin de ces valeurs.

En tant que Chrétiens et Musulmans, nous croyons tous en Dieu, le Créateur et le Miséricordieux, qui a créé les hommes et les a installés dans le monde pour vivre ensemble comme des frères qui se respectent mutuellement dans la diversité et s’entraident dans le besoin. Il leur a confié la terre, notre maison commune pour s’entraider à la préserver avec responsabilité et la sauvegarder pour les générations futures.

Il est pour moi un motif de joie de partager avec vous directement ces convictions lors de la rencontre que nous allons organiser dans la ville de Rabat.

Cette visite m’offrira en outre l’occasion précieuse de rencontrer la communauté chrétienne qui se trouve en terre marocaine et de l’encourager. Je vais également rencontrer les migrants qui incarnent l’appel d’édifier un monde plus équitable et plus solidaire.

Mes chers amis Marocains, je vous remercie vivement dès maintenant pour votre hospitalité et avant tout pour vos prières, en réitérant mes prières pour vous et pour votre cher pays et à très bientôt».