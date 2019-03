© Copyright : DR

Après un bref séjour à Taroudant où, devant les militants du Mouvement unicité et réforme (MUR), il a réglé leurs comptes aux enseignants contractuels et distillé son venin -comme d'hab'- à ses adversaires, Benkirane a eu un instant de répit. A Marrakech, sur une place qui lui va si bien.

Nul doute que l'ancien chef du gouvernement et ex-secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) est en campagne électorale- avant l'heure. En témoigne ce bain de foule qu'il a pris ce dimanche 24 mars à la place Jemaa El Fna de Marrakech.

C'est en homme sûr de lui, et en toute décontraction, que Abdelilah Benkirane, entouré de son garde du corps et de ses fidèles, a visité la mythique place marrakchie, connue depuis des siècles pour ses conteurs et ses charmeurs de serpents.

Et c'est aussi avec joie, mais sans abandonner ses piques et son humour habituels, qu'il a répondu à l'appel de citoyens désireux de se prendre en photo avec lui.