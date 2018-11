Vidéo. Maroc-Algérie: Amadeus qualifie de "sage" l'appel du roi Mohammed VI

Brahim Fassi-Fihri, président de l'Institut Amadeus, un des plus importants think tank d'Afrique et du monde arabe, qualifie ce mercredi de «sage» l'appel au dialogue que le roi Mohammed VI a lancé l'Algérie pour mettre fin à quarante ans de tension.

«Le souverain a bien raison de demander à l'Algérie de dialoguer pour mettre fin aux discordes qui durent depuis quarante ans», a déclaré Brahim Fassi-Fihri au lendemain du discours du roi qui a marqué la commémoration, mardi, du 43ème anniversaire de la Marche Verte. Le mécanisme préconisé par le roi Mohammed VI va se pencher sur les relations bilatérales, notamment dans les structures liées à la politique, à l'économie et à la culture, a affirmé Fassi-Fihri, peu avant l'ouverture officielle, ce mercredi soir, de la 7e édition des MEDays, une conférence internationale à laquelle participent d'éminentes personnalités nationale er étrangère appartenant au monde de la politique, de l'économie et de la culture. Normalisation: l’Algérie va-t-elle répondre à la main tendue par le roi Mohammed VI? Cette conférence verra la présence du président du. Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dont le pays est membre de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest). Le thème de l'adhésion du Maroc à cette communauté figure parmi les sujets importants qui seront débattus lors de cette 7e édition des MEDays.

Par Mohamed Chakir Alaoui