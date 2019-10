© Copyright : Le360

Les Etats-Unis, par la voix de leur ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse, Samuel Browback, félicitent le Maroc pour ses positions en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la valorisation d'un islam tolérant et modéré.

L'ambassadeur américain s'est exprimé ce jeudi 3 octobre à Rabat devant la première conférence régionale sur la protection de l'héritage culturel des communautés religieuses (christianisme, judaïsme et Islam).

"Nous avons choisi de tenir cette conférence au Maroc, a-t-il affirmé devant Le360, pour le rôle que joue le roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et pour le fait de promouvoir un islam tolérant."

De son côté, la secrétaire d'Etat chargée de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, a pour sa part mis valeur, en marge de cette conférence, "le rôle que joue le Maroc au sein de la communauté internationale grâce aux initiatives du roi Mohammed VI en matière de tolérance, de dialogue inter-religieux et de la protection de l'héritage culturel et religieux". Cette rencontre, a-t-elle ajouté, est l'occasion d'évoquer "l'expérience marocaine et de développer le débat sur la promotion de la coopération dans ces domaines".

Ahmed El Abbadi, secrétaire général de la Ligue Mohammadia des oulémas (la Rabita) a abondé dans ce sens, lors de sa prise de parole, en anglais, devant l'assistance.

Enfin, le secrétaire général du Conseil des communautés israélites au Maroc, Serge Berdugo, a révélé que le Maroc avait été choisi pour abriter cette première conférence régionale suite aux rencontres, tenues en 2018 et 2019 à Washington, sur le dialogue entre les trois religions monothéistes.

Le roi Mohammed VI, a rappelé Serge Berdugo, a décidé en 2010, la rénovation et la réhabilitation de cimetières juifs et des synagogues.

"Il s'agit de 170 cimetières et de 42 km de mur, c'est impressionnant et unique au monde. Quand j'ai montré une exposition de photos à Washington, tout le monde a dit que c'était impressionnant", a conclu Serge Berdugo.