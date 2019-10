© Copyright : Le360

Le premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar, a appelé à la réconciliation hier soir, mardi 29 octobre 2019. C'était à l'occasion du 60e anniversaire de la création du parti.

De nombreux ténors et d'ex-dirigeants de ce parti historique n'ont cependant pas répondu à cet appel lancé par Driss Lachgar, dans un théâtre Mohammed V pourtant archi-comble.

Driss Lachgar et Habib El Malki, président du Conseil national de l’USFP, ont longuement plaidé pour l'unité du parti. Mais Abdelouhed Radi, ex-premier secrétaire du parti entre 2008 et 2012, s'est démarqué à cette occasion et a estimé que la réconciliation doit d'abord passer par un projet politique, l'adhésion de tous et la tenue d'un "congrès d'union".

L'appel à une réconciliation lancé par Driss Lachgar, hier, 29 octobre 2019 à Rabat, a eu lieu notamment en l'absence de Abderrahman Youssoufi, qui n'a pu faire le déplacement pour des raisons de santé.

Les personnes présentes ont néanmoins remarqué d'autres absences, comme celle de Mohamed El Yazghi, membre fondateur de l'USFP et ancien numéro 1 du parti, et celles aussi de Fathallah Oualalou, de Mohamed El Achaâri, de Latifa Jbabdi, de Mohamed El Gahs, d'Abdelkrim Benatiq.