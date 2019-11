© Copyright : le360

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a organisé lundi une journée d'étude en partenariat avec l'association Bayt El Hikma pour promouvoir les libertés individuelles à travers notamment la réforme du Code pénal.

"Il s'agit d'une importante rencontre où le PPS a invité Bayt El Hikma pour renforcer les positions sur cette question", a déclaré le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah, n'écartant pas la possibilité de création d'un "front capable de défendre cette cause en exigeant la réforme des lois".

Benabdellah a indiqué à cette occasion que le PPS restait "ouvert au dialogue en se rangeant du côté de ceux qui militent pour la promotion des libertés individuelles".

Selon l'islamologue Abdelwahhab Al-Rafiki, alias Abou Hafs, la société s'est engagée dans un dialogue ouvert et franc en vue d'une "législation appropriée".

Il faut rappeler que l'association Bayt El Hikma a lancé récemment un appel pour "mobiliser les citoyens, les politiciens et personnalités morales pour l’abrogation des lois relatives au Code pénal qui contiennent des dispositions rétrogrades par rapport à la société marocaine".

L’organisation à but non lucratif estime que ces lois sont "incompatibles avec les acquis constitutionnels, législatifs et institutionnels de 2011 et représentent une atteinte grave aux libertés de la personne".