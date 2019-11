© Copyright : Le360

Nizar Baraka est revenu à la charge contre El Othmani. Le remaniement ministériel ne trouve pas grâce à ses yeux, tout autant que le Projet de loi de finances.

Le secrétaire général du parti de l'Istiqlal (PI), Nizar Baraka, a fustigé le gouvernement El Othmani II, estimant que le dernier remaniement ministériel «n'a pas été à la hauteur des attentes». Les militants de son parti abondent dans le même sens.

S'exprimant, ce samedi 2 novembre, devant le Conseil national (CN), Nizar Baraka a dénoncé le programme du gouvernement, notamment le Projet de loi de finances 2019, le jugeant «insuffisant» sur les plans économique et social pour répondre aux énormes aspirations de la société.

L'enemble des orateurs istiqlaliens, dont Mae El Ainine, président du Conseil national et Mohamed Zidouh, membre actif de cette instance, ont invité le parti de feu Allal El Fassi, à jouer son rôle d'opposition afin d'amener le gouvernement à intensifier les réformes et à répondre aux attentes du peuple en matière d'éducation, de santé, d'habitat et d'emploi.