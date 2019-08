© Copyright : Le360

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a remis ce mardi les décisions arbitrales au profit de 624 bénéficiaires dont des ex-disparus et détenus durant des décennies par les séparatistes du Polisario à Tindouf.

Ces décisions arbitrales, qui octroient des dédommagements matériels aux bénéficiaires, ont été établis par le comité de suivi et de mise en oeuvre des recommandations de l'Instance équité et réconciliation (IER).

L'affaire de cette dernière tranche de 624 bénéficiaires -qui comprend aussi des ayant-droit des ex-cadets d’Ahermoummou- n'entrait pas dans les compétences de l'IER, une instance qui avait pour unique mission de tourner la page des graves violations des droits de l'Homme lors des années de plomb (1970-1990).

Mais, le 6 janvier 2006, le roi Mohammed en a élargi les compétences via le CNDH en décidant d'accorder une réparation, une indemnisation financière, une intégration sociale, une régularisation administrative et financière et une couverture médicale à toutes les victimes ou leurs ayants-droit.

Ce mardi 6 août, lors de la cérémonie de remise des décisions arbitrales, Amina Bouayach a déclaré que l'Etat est obligé de "protéger ses citoyens".

Ainsi, a-t-elle affirmé, "tout en présentant les excuses les plus sincères aux victimes et aux ayants-droit pour le retard enregistré depuis 2012 dans la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, le CNDH s’engage à poursuivre ses actions pour tourner la page des graves violations des droits de l’Homme".

Le règlement définitif des dossiers des 624 bénéficiaires a nécessité la mobilisation d'un budget de près de 87 millions de dirhams.

Voici la liste des bénéficiaires devant recevoir prochainement leurs chèques par voie postale:

- 39 bénéficiaires dont les dossiers étaient incomplets et qui ont présenté les documents manquants

- 80 bénéficiaires parmi les victimes civiles enlevées par le Polisario

- 28 bénéficiaires parmi les ayants-droit de victimes dont le sort était inconnu et qui ont présenté les documents nécessaires en vue de la finalisation de leurs dossiers

- 367 bénéficiaires appartenant au groupe des élèves de Ahermommou qui ont déposé leurs dossiers auprès de l’IER

- 110 victimes ou ayants-droits ayant bénéficié de l’intégration sociale.